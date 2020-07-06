У жительницы Петрозаводска украли кошелек с крупной суммой в кафе

В полицию Медвежьегорска обратилась 32-летняя жительница Петрозаводска. Женщина пожаловалась на то, что у нее украли кошелек, в котором было свыше 31 тысячи рублей. Стражи порядка установили, что произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая приехала в гости к своим родственникам и вечером пошла в кафе. Пропажу денег она обнаружила уже после того, как покинула заведение.

Под подозрение попал ровесник петрозаводчанки. Мужчина признался, что пришел в кафе отдохнуть и присоединился к большой компании. Когда молодые люди вышли, и он остался за столиком один, подозреваемый увидел женскую сумочку, вытащил оттуда кошелек и больше не общался со своими новыми знакомыми.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.