На Онежском озере спасли мужчину с перевернувшейся яхты

Как сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба, в субботу 4 июля в 15.30 к ним поступил сигнал от терпящего бедствие мужчины. По словам владельца яхты, находясь в двухстах метрах от берега, в районе бывшего завода «Авангард», он заметил сильную течь, судно стремительно набирает воду.

Немедленно, трое спасателей на катере «БЛ-820» выдвинулись к месту происшествия, где благополучно подняли на борт жертву кораблекрушения.

Мужчину доставили на берег, убедились в отсутствии угрозы его жизни и здоровью, после чего занялись спасением плавающего оверкиль судна. Через некоторое время яхту удалось взять на буксир и оттащить в безопасное место.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения настоятельно рекомендует гражданам не забывать правила поведения на воде. Ни в коем случае нельзя управлять судном в состоянии алкогольного опьянения! Перед выходом, плавсредство следует проверять, а при себе иметь спасательный жилет. Став свидетелем чрезвычайной ситуации, сразу же звоните «01» или «112».