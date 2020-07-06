Подозреваемый в хищении разыскивается в Петрозаводске

Сотрудники правоохранительных органов карельской столицы разыскивают подозреваемого в краже велосипеда, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении велосипеда, совершенном 31 мая текущего года от магазина на улице Ровио»,

– говорится в сообщении ведомства.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемого, сообщить информацию о нем по номеру телефона: +7-960-212-02-43. Конфиденциальность гарантируется.