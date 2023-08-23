Выделенные на ремонт детсадов деньги жители Голиковки назвали бедой

На ремонт детских садиков №№ 20 и 87 в Петрозаводске выделили деньги. Однако родители такому событию отнюдь не рады, наоборот, переживают. Почему? Они объяснили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте, где назвали происходящее «бедой».

- А на Голиковке очередная беда. 87-му и 20-му садам выделили деньги на ремонт. Все бы ничего, и ремонт-то нужен, и порадоваться надо, только выделили их под конец лета, и сады закрываются с середины августа до конца сентября,

– написал автор поста.

Дело в том, что каждый детский садик летом планово закрывают на месяц, и за лето ремонт можно было бы сделать. Однако почему-то средства дали намного позже, когда на пороге – осень.

– Дети будут распределены по близлежащим садам, вот только где в ближайших садах найти столько свободных помещений? Их нет в таком количестве, а значит, детей закинут на Ключевую, Кукковку и так далее,

– сетуют родители.

Они не понимают, как будут добираться до удаленных учреждений с детьми. К тому же опасаются, что ремонт сильно затянется, как это произошло со школой № 3 в Петрозаводске. // фото: «Петрозаводск говорит»