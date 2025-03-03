03 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: запись первоклашек и вода по «карточкам»
Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 3 марта
фото: «Петрозаводск говорит»
Новое расписание троллейбусов и автобусов подстроено под вечернюю «Ласточку» из Петербурга.
В Карелии устанавливают электронные колонки, из которых люди смогут брать воду.
700 тысяч туристов посетили Карелию в 2024 году. Это больше, чем посетило Мурманскую область.
Стало известно, когда в Петрозаводске начнется запись детей в первый класс.
Бодибилдер из Карелии участвовал в кастинге нового шоу на телевидении.
Синоптики дали прогноз на март.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жильцов аварийного дома в Кондопоге.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.