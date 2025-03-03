Выбор редакции: запись первоклашек и вода по «карточкам»

Новое расписание троллейбусов и автобусов подстроено под вечернюю «Ласточку» из Петербурга.

В Карелии устанавливают электронные колонки, из которых люди смогут брать воду.

700 тысяч туристов посетили Карелию в 2024 году. Это больше, чем посетило Мурманскую область.

Стало известно, когда в Петрозаводске начнется запись детей в первый класс.

Бодибилдер из Карелии участвовал в кастинге нового шоу на телевидении.

Синоптики дали прогноз на март.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жильцов аварийного дома в Кондопоге.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.