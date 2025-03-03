Люди вынуждены жить в прогнившем доме в Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жильцов аварийного дома в Кондопоге. Об этом сообщает информационный центр СК.

Как рассказали жильцы многоквартирного дома 1952 года постройки, здание находится в непригодном состоянии: фундамент и кровля разрушаются, деревянные конструкции прогнили и деформировались, в жилых помещениях образовалась плесень, система водоотведения отсутствует.

В 2018 году дом был признан аварийным. Несмотря на это, благоустроенное жилье людям не дают.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.