03 марта 2025, 07:24
Люди вынуждены жить в прогнившем доме в Карелии
Александр Бастрыкин потребовал разобраться с проблемой жителей Кондопоги
Фото: «Петрозаводск говорит»
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жильцов аварийного дома в Кондопоге. Об этом сообщает информационный центр СК.
Как рассказали жильцы многоквартирного дома 1952 года постройки, здание находится в непригодном состоянии: фундамент и кровля разрушаются, деревянные конструкции прогнили и деформировались, в жилых помещениях образовалась плесень, система водоотведения отсутствует.
В 2018 году дом был признан аварийным. Несмотря на это, благоустроенное жилье людям не дают.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.