Два человека травмированы на трассе «Кола» в Карелии

Днем на трассе «Кола» произошла жесткая авария с участием двух автомобилей. Трансопртные средства поличи механические повреждения, пострадали и люди.

Спасателям сообщили о ДТП на 442 км федеральной магистрали в 14:47. Для помощи попавшим в аварию привлекался личный состав ПЧ-47 по охране поселка Мелиоративный отряда противопожарной службы по Прионежскому району.





Спасатели отключили аккумуляторные батареи, а пострадавших передали медикам. Данные о пострадавших пока не сообщаются.