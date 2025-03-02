02 марта 2025, 17:41
Два человека травмированы на трассе «Кола» в Карелии
Два автомобиля столкнулись в Прионежском районе днем 2 марта
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности
Днем на трассе «Кола» произошла жесткая авария с участием двух автомобилей. Трансопртные средства поличи механические повреждения, пострадали и люди.
Спасателям сообщили о ДТП на 442 км федеральной магистрали в 14:47. Для помощи попавшим в аварию привлекался личный состав ПЧ-47 по охране поселка Мелиоративный отряда противопожарной службы по Прионежскому району.
Спасатели отключили аккумуляторные батареи, а пострадавших передали медикам. Данные о пострадавших пока не сообщаются.