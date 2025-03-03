В Петрозаводске изменят вечернее расписание некоторых маршрутов

Петрозаводчане не раз жаловались, что после вечерней «Ласточки» из Санкт-Петербурга невозможно добраться до дома.

Чтобы решить эту проблему, муниципальное предприятие «Городской транспорт»разработало новое вечернее расписание, этим поделилась глава карелькой столицы Инна Колыхматова на своей странице.

Изменения коснутся троллейбусов № 1, 3 и 5, а также автобусов № 30 и 31. Нововведения вступят в силу с 5 марта.

В таблице отмечено, когда общественный транспорт будет отправляться от площади Гагарина до конечных остановок.