03 марта 2025, 19:55
В Петрозаводске изменят вечернее расписание некоторых маршрутов
Новое расписание общественного транспорта подстроено под вечернюю "Ласточку" из Санкт-Петербурга
Фото: личная страница Инны Колыхматовой
Петрозаводчане не раз жаловались, что после вечерней «Ласточки» из Санкт-Петербурга невозможно добраться до дома.
Чтобы решить эту проблему, муниципальное предприятие «Городской транспорт»разработало новое вечернее расписание, этим поделилась глава карелькой столицы Инна Колыхматова на своей странице.
Изменения коснутся троллейбусов № 1, 3 и 5, а также автобусов № 30 и 31. Нововведения вступят в силу с 5 марта.
В таблице отмечено, когда общественный транспорт будет отправляться от площади Гагарина до конечных остановок.