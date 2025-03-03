Водителя автобуса привлекли к административной ответственности

В Беломорске инспекторы ДПС выявили, что техническое состояние пассажирского автобуса не соответствует Правилам безопасности дорожного движения. Водителя, местного жителя, привлекли к административной ответсвенности по двум статьям, об этом сообщае пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Беломорчанина привлекли по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ - эксплуатация транспорта без оформленной диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении. Также водителя обвинили по части 1 статьи 11.23 - нарушение правил использования тахографа.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей автобусов привести их в надлежащее техническое состояние, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Также в Карелии продолжат работу по предупреждению и сокращению количества нарушений водителями пассажирского автотранспорта.