Жалобы по «упрощенке». Конфликты можно погасить без суда

Текст, фото: Антонина Кябелева

27 февраля в карельском управлении Федеральной налоговой службы состоялось заседание общественного совета, на котором рассказали о новых возможностях урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих между налоговыми органами и налогоплательщиками, будь то граждане, индивидуальные предприниматели или организации.

С 1 января 2025 года в налоговых органах начал действовать порядок рассмотрения жалоб в упрощенном порядке. Традиционно срок рассмотрения жалоб составляет от рабочих 15 дней до месяца. В ФНС России решили изменить систему рассмотрения обращений налогоплательщиков, сделав ее и более удобной, и более оперативной.

Начальник правового отдела карельского управления ФНС Татьяна Тишина рассказала, как действует система рассмотрения так называемых «легких жалоб».

«Что может налогоплательщик оспорить в порядке упрощенного рассмотрения жалоб? Это решение налогового органа, которое не связано с результатами выездных и камеральных проверок, то есть это любой документ, действие, бездействие, за исключением решений о привлечении к налоговой ответственности, об отказе о привлечении к налоговой ответственности и о привлечении к ответственности за совершение противоправных нарушений»,

- сказала она.

Фото: Птз Говорит

Все остальные документы, требования, поручения, решения о взыскании денежных средств, инкассовые поручения, отметила Тишина, можно оспорить в упрощенном порядке.

Для этого нужно подать жалобу либо через личный кабинет налогоплательщика, если речь идет о гражданине, либо с помощью телекоммуникационных каналов связи, когда документы оспаривает юридическое лицо. Жалоба, поданная в обычном бумажном виде, будет рассматриваться по старинке, в обычном порядке.

«Принципиально важен электронный формат подачи жалобы»,

- отметила руководитель правового отдела.

Налогоплательщик должен обязательно указать, что он согласен на рассмотрение жалобы в упрощенном порядке. Для этого при заполнении формы-обращения необходимо поставить соответствующую отметку. После этого налогоплательщик получит уведомление о принятии документа, которому будет присвоен ID номер.

Принципиально важно, что срок рассмотрения таких жалоб составляет 7 рабочих дней с момента ее поступления в налоговый орган. Татьяна Тишина объяснила, что если в течение отведенной недели в налоговой понимают, что нет оснований для удовлетворения жалобы, то она передается в вышестоящую инстанцию. Там на рассмотрение жалобы и принятие решения отводится еще 15 рабочих дней.

«Налогоплательщик, подавший жалобу в упрощенном порядке, может в любое время до принятия решения по ней отозвать такую жалобу»,

- заметила Тишина.

Правда, территориальное управление ФНС не может оставить жалобу без рассмотрения, даже если заявитель ее отзовет. Поэтому она будет направлена в вышестоящую инстанцию, где и примут данное решение.

Фото: Птз Говорит

В связи с тем, что система «легких жалоб» стартовала недавно, какой-то статистики пока нет. Но, отметила Тишина, уже наметились тенденции. По ее словам, чаще к подаче жалоб в упрощенном порядке прибегают граждане. Уже есть положительные решения. Но, конечно, есть и случаи, когда в налоговых органах отказывают в их удовлетворении.

По оценке Татьяны Тишиной, «легкие жалобы» помогут решить многие конфликтные ситуации, не доводя дело до суда, облегчить гражданам решение проблем, сократить время рассмотрения претензий со стороны налогоплательщиков и сделать работу налоговой службы более эффективной.