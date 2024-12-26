Выбор редакции: уход главы округа, медики в ожидании вспышки пневмонии

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы бывшего заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Юрия Ефименко и его защитника, оставив без изменения ранее вынесенный приговор.

В Карелии за год отмечен значительный рост числа случаев пневмонии, особенно среди детей. Новый всплеск респираторных заболеваний, включая пневмонии, ожидается сразу после новогодних праздников.

Глава Сегежского округа Марина Гусева уходит с должности под конец года.

В Петрозаводском горсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом на Лососинском шоссе. Погибла 59-летняя женщина. Обвинитель потребовал для водителя 16 лет колонии строгого режима.

Педофила отправили в колонию строгого режима. В заключении 21-летний насильник проведет 14 лет.

Прокуратура проверила перевозчика и выявила в его работе нарушения, которые сказываются на графике движения.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.