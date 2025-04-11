Выбор редакции: собаки кусают, «малая чума» угрожает, детсад закрывают

Женщина упала в городском автобусе и получила травму.

Двух водителей автобусов подловили на одном из перекрестков. Они нарвались на штраф, так как перед поворотом не заняли соответствующее положение на дороге.

На территории бывшей картонной фабрики ребенка ударило током.

Проверку провели в детском саду после появления в соцсети неоднозначного видео с прогулки.

Более 100 пациентов родственники бросили в больницах Карелии в прошлом году. В медучреждении рассказали несколько историй о пожилых пациентах, которые «живут» в больницах, которых никто не навещает и за которыми дети приходят лишь в день пенсии.

В Минздраве региона говорят, вакцина для проб Манту в достатке и с поставками проблем нет. Сегодня утром в поликлинике Петрозаводска мамочке сказали совсем другое.

Потепление идет в Карели.

Детский сад закроют в Медвежьегорске.

Кому в Карелии грозит «малая чума».

Собаки и дикие животные кусали людей в Карелии, но случаев бешенства в регионе в прошлом году не регистрировали.

Хищник наведался в село Карелии, но ушел голодным.

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