11 апреля 2025, 19:04
Общество

Туристы заполнят Карелию в начале мая

Цены на тур в Карелию в начале мае повысились на 18%
Фото: piхabay

Аналитики отметили, что туристический поток увеличится в начале мае, несмотря на повышение цен. Средний чек на двоих по заездам с захватом майских праздников варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, сообщает РБК Карелия. 

Чаще всего туристы выбирают съездить в Сортавальский район, это примерно 80% от всего потока. Самый популярный такой тур на один день с отправлением из Петербурга обойдется в 2,8-3,5 тысяч рублей. Также туристы выбирают для отдыха Медвежьегорский и Кондопожский районы, Петрозаводск. 

Эксперты отмечают, что рост числа бронирований на предстоящие майские праздники может достигать 50% по сравнению с теми же датами прошлого года. Аналитики опасаются: высокая стоимость туров может сдержать дальнейший рост спроса. © «Петрозаводск говорит»

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