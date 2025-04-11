Россиянам объяснили, когда можно есть плесень

Эксперты разграничили ситуации, когда можно есть плесневелые продукты. Если это окультурованная плесень, то ее можно спокойно есть, а если она появилась на других продуктах случайно, то от них лучше отказаться, поясняет "Газета.ру".

Плесень, которая появляется на обычных продуктах (хлеб, орехи, фрукты, варенье и т.д), опасна для здоровья: она может вызывать аллергии, отравления, провоцировать онкологические забоелвания. Например, в яблоках и грушах образовывается патулин, который может вызывать мутации в организме. Также следует быть внимательным при появлении плесени на "мягких" продуктах (йогурт, фрукты, мясо), она глубоко проникает в пищу и их нельзя ни в коем случе употреблять.

Эксперты отметили, что плесень безопасна только в некоторых продуктах. Например, часть сыров: рокфор, бри, горгонзола. Также безопасна плесень в виноделии. © «Петрозаводск говорит»