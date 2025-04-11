11 апреля 2025, 16:48
Молодая пассажирка упала и травмировалась в автобусе в Петрозаводске
В ГАИ выясняют обстоятельства инцидента в автобусе №22
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня утром в Петрозаводске произошел инцидент в автобусе №22. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ведомства, в 10:48 в районе дома №32 по улице Красноармейской в маршрутном автобусе случилось падение 36-летней пассажирки.
В результате произошедшего инцидента молодая женщина получила травмы. Ей было назначено лечение.
Обстоятельства случившегося собираются выяснить специалисты ГАИ. © «Петрозаводск говорит»