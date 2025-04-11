Житель Карелии получил удар в лицо и умер

В Кондопоге перед судом предстанет 34-летний местный житель. Мужчина обвиняется в смерти своего приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 25 января этого года в одной из квартир города бумажников подозреваемый поссорился со своим знакомым. Он нанес оппоненту один удар кулаком в лицо, который стал фатальным. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и вскоре умер на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый находился под арестом. Свою вину мужчина признал.

Следствие собрало достаточно доказательств вины фигуранта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.