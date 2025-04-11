11 апреля 2025, 16:31
Житель Карелии получил удар в лицо и умер
В Кондопоге 34-летний мужчина ответит за смерть товарища
Фото: freepik.com
В Кондопоге перед судом предстанет 34-летний местный житель. Мужчина обвиняется в смерти своего приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, 25 января этого года в одной из квартир города бумажников подозреваемый поссорился со своим знакомым. Он нанес оппоненту один удар кулаком в лицо, который стал фатальным. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и вскоре умер на месте происшествия.
Во время следствия обвиняемый находился под арестом. Свою вину мужчина признал.
Следствие собрало достаточно доказательств вины фигуранта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.