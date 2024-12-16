Выбор редакции: Побег елки, кража надгробий, поножовщина на парковке

В поселке Ладва-Ветка частично разрушен автомобильный мост. Из-за этого в населенном пункте введен режим ЧС. Отремонтировать обещают до конца года. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Бывшую актрису «Творческой мастерской» Валерию Ломакину наказали за неудачную шутку о карельском языке. Штраф по административной статье составил 10 тысяч.

Из-за конфликта на парковке торгового центра на Древлянке завели уголовное дело. Участники драки установлены. Нож был в руках подростка, ранен 39-летний мужчина.

Автомобиль становится роскошью. Доля семей, которые могут купить и содержать автомобиль за 1,2 млн рублей в кредит в Карелии составляет 15,7%. Доля семей, которые могут купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,9 млн рублей) в кредит составляет всего 4,5%.

Объявление в маршрутке удивило пользователей соцсети. Оказалось, что виной несоблюдения графика движения автобусов в часы-пик по утрам и вечерам стала безналичная оплата.

Массовую кражу надгробий раскрыли в Карелии. Подозреваемых в похищении надгробных памятников петрозаводчан задержали полицейские. У воров изъяли больше 30 надгробий.

На Онежской набережной сильным ветром унесло новогоднюю елку. Бегства праздничного дерева попало на видео.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.