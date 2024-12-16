Открыто движение для всех видов транспорта по трассе «Сортавала»

Движение для всех видов транспорта открыто в 20 часов на трассе «Сортавала». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Напомним, движение на участке с 200-го по 254-й километр федеральной магистрали было закрыто сегодня днем для грузовых автомобилей и автобусов. Это было связано с сильным снегопадом и большим количеством аварий на дороге.

Позже спасатели открыли в поселке Хаапалампи в Сортавальском округе мобильный пункт обогрева для застрявших людей. // Фото МЧС