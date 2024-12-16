Пункт обогрева развернут на перекрытой трассе в Карелии

Сотрудники МЧС развернули в поселке Хаапалампи Сортавальского округа мобильный пункт обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня из-за непогоды трассу «Сортавала» в Сортавальском округе и Лахденпохском районе закрыли для грузовиков и автобусов. На дороге слишком много аварий в связи со снегопадом.

Развернутый пункт обогрева оснащен электробензогенератором, электроприборами, аптечкой и запасом питьевой воды. Он вмещает до 10 человек. // Фото МЧС