16 декабря 2024, 19:47
Общество

Пункт обогрева развернут на перекрытой трассе в Карелии

Сотрудники МЧС открыли мобильный пункт обогрева в Сортавальском округе

Сотрудники МЧС развернули в поселке Хаапалампи Сортавальского округа мобильный пункт обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня из-за непогоды трассу «Сортавала» в Сортавальском округе и Лахденпохском районе закрыли для грузовиков и автобусов. На дороге слишком много аварий в связи со снегопадом.

Развернутый пункт обогрева оснащен электробензогенератором, электроприборами, аптечкой и запасом питьевой воды. Он вмещает до 10 человек. // Фото МЧС

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Метки: 
сортавальский округ
хаапалампи
МЧС
пункт обогрева
трасса сортавала
новости Карелии