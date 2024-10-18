Выбор редакции: массовая авария, неправильный мед, мальки лосося в Шуе

На набережной Варкауса произошла массовая авария. В дорожный замес попали три автомобиля и троллейбус. Городским троллейбусам пришлось ехать в обход.

Самые аварийные улицы назвали в ГАИ. Больше всего аварий произошло на проспектах Ленина, Лесном, Александра Невского, а также на Лососинское шоссе.

Дырявый мост на Кургане не давал покоя петрозаводчанам, Народному фронту, Александру Бастрыкину, а теперь еще и прокуратуре. Одна администрация города пока никак не реагирует.

До начала зимы в Карелии проверят состояние защитных сооружений гражданской обороны.

В двух точках Петрозаводска поставят контейнеры для сбора старых шин. Спасет ли это мусорные площадки от наплава тех, кто выкидывает авторезину – покажет время.

Неправильный мед нашли в республике. Ряд нарушений выявил Россельхознадзор. Например, липовый и гречишный мед один производитель вырабатывал из цветочного. Мед изготавливали не из местного сырья, а привозного, у кого-то не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

В Шую выпустили мальков озерного лосося. Он занесен в Красную книгу России. Всего в реку выпустили около 24 тысяч. В этом году в Шую выпустили 140 тысяч мальков озерного лосося — это рекордный показатель за последние пять лет.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.