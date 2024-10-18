Врачи назвали неочевидные симптомы рака груди

Специалисты предупреждают, что любые изменения в текстуре кожи на груди, изменения ее формы, отек вокруг ключицы или под мышкой - тревожные симптомы рака груди. Если женщина замечает эти признаки у себя, то нужно как можно раньше обратиться к врачу, чтобы увеличить шансы на выздоровление, об этом сообщает Lenta.ru.

Выделение жидкости из сосков, их формоизменение или сыпь на ореоле - еще одни симптомы, которые могут предупреждать о раке груди. Онколог отмечает, что тупая постоянная боль в груди или подмышке - повод навестить врача и проверить здоровье.

Перечисленные симптомы могут быть вызваны изменением уровня гормонов. Чтобы убедиться, что изменения связаны с гормонами, возрастом или менструальным циклом, женщинам рекомендуют регулярно посещать врача. // Фото: freepik