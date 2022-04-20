Вячеслав Володин вручил награду спикеру ЗС РК Элиссану Шандаловичу

Награды вручал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссану Шандаловичу была вручена Почётная грамота Государственной Думы за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.



Элиссан Владимирович Шандалович родился 21 апреля 1964 года. Имеет большой опыт депутатской деятельности. Входил в состав Медвежьегорского городского совета и Совета Медвежьегорского муниципального района.

С 2011 года избирается в парламент республики. Возглавлял Законодательное Собрание Карелии VI созыва. В 2021 году был переизбран на этот пост на первом заседании карельского парламента VII созыва. Выступил автором более 100 инициатив. В своей законотворческой деятельности Элиссан Шандалович уделяет особое внимание вопросам здравоохранения, экономики, образования, экологии и др.