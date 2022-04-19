Шандалович вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович вручил сегодня нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия» Валерию Тольскому и Виктору Пладову.

«С гордостью вручил Валерию Анатольевичу и Виктору Александровичу удостоверения и нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия». Виктор Александрович Пладов поделился, что нагрудный знак для него очень дорог и займет достойное место среди орденов его отца, который дошел до Берлина»,

- написал в своем аккаунте «ВКонтакте» спикер регионального парламента.

Валерий Тольский в прошлом - вице-спикер Заксобрания IV созыва, возглавлял ГТРК «Карелия», Виктор Пладов - депутат Палаты представителей РК II созыва, более полувека трудился в лесной отрасли республики, пройдя путь от рабочего до гендиректора «Кареллеспрома».

Напомним, в июне 2021 года карельские парламентарии приняли Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. (фото vk.com)