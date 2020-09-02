Второй день подряд в Карелии прогнозируют заморозки

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8. Днем +18, +20.

В Карелии 3 сентября переменная облачность. Без существенных осадков. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. В ночные часы температура воздуха +4, +9, местами до -1. Днем +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +7, днем +19;

В Кондопоге ночью +12, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +17;

В Олонце ночью +11, днем +21;

В Пудоже ночью +9, днем +20;

В Сегеже ночью +9, днем +18;

В Сортавале ночью +13, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +21.