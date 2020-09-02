Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 сентября

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +16, +18.

В Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +14, +19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +19;

В Кондопоге днем +17;

В Медвежьегорске днем +19;

В Олонце днем +18;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +17;

В Суоярви днем +17.