02 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 сентября
Несмотря на сентябрь, в республике еще сохраняется тепло
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +16, +18.
В Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +14, +19.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +19;
В Кондопоге днем +17;
В Медвежьегорске днем +19;
В Олонце днем +18;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +17;
В Суоярви днем +17.