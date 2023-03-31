Вступление Финляндии в НАТО одобрил парламент Турции

Парламент Турции на заседании 30 марта сказал «да» законопроекту, утверждающему протокол о вступлении в НАТО Финляндии. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Теперь финнам ничто не мешает стать полноправными членами альянса, ведь единственными, кто не ратифицировал их заявку, были турки. И вот этого препятствия больше нет – парламент Турции вынес свое одобрение.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Финляндия предприняла шаги для устранения обеспокоенности Турции в сфере безопасности. // фото: pxhere.com