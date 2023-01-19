Всероссийский экофлешмоб «Хранители птиц» стартовал в Петрозаводске 

Движение ЭКА запускает всероссийский флешмоб «Хранители птиц». Цель акции – привлечение жителей городов к правильной заботе о птицах зимой. Петрозаводчане могут не только помочь пернатым, но и выиграть полезные призы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этого необходимо зарегистрироваться в качестве участников. Узнать условия акции можно по ссылке. Затем следует провести мастер-класс для друзей, коллег по изготовлению кормушек, развесить сотворенное своими руками и выставить пост-отчет на платформе Ecowiki.ru.

Победители конкурса получат книги про экологию, многоразовые товары, натуральную косметику и настольные игры, рассказали в администрации Петрозаводска. Конкурс продлится до 30 марта. Итоги будут подведены в сообществе платформы. // Фото: pxhere.