В Карелии проявят заботу о волонтерах

Центр добровольчества Карелии продолжит программу сопровождения для действующих и начинающих волонтеров. Произойдет это при поддержке Фонда Президентских грантов. А новая «Служба заботы о волонтерах Карелии» позволит легче и чуть быстрее начать деятельность в новых сферах, сообщили в пресс-службе правительства.

Проект является продолжением серии программ по развитию добровольчества в регионе. Команда Центра разработает перечень универсальных волонтерских вакансий, тогда всем участникам будет понятна их роль. Кроме того, организаторам волонтеров предоставят для изучения успешные практики для привлечения новых членов в команду.

Руководитель Центра добровольчества Дарья Маковецкая назвала этот проект универсальным. К слову, он продлится до июля 2024 года и завершится стажировкой успешных практик для руководителей добровольческих объединений Северо-Запада. // фото: gov.karelia.ru.