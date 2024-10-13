Всероссийский день ходьбы проходит сегодня на стадионе «Юность»

В воскресенье, 13 октября, в стране отмечают Всероссийский день ходьбы. Мероприятия стартовали и в Карелии. В частности, на стадионе «Юность» в Петрозаводске.

Желающие весело и с пользой провести время зарегистрировались заранее и утром собрались вместе на разминку. Затем горожане прошли дистанцию протяженностью 3 километра и получили заряд бодрости.

Каждому участнику марафона выдадут диплом Олимпийского комитета России и памятный сувенир.

Отдельные награды подготовили для самого юного участника, самого опытного, самую большую семью и трудовой коллектив. // фото: «Петрозаводск говорит», Центр спортивной подготовки