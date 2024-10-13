Юные карельские баскетболисты отличились на соревнованиях в Волгограде

Команда баскетбольного клуба «Стелла» из Карелии завоевала бронзовые награды на соревнованиях среди юношей до 18 лет между коллективами Северо-Западного и Южного федеральных округов. Состязания проходили в Волгограде, сообщили в министерстве образования и спорта республики.

- Матч за третье место против команды Ростовской области начался не лучшим образом: защита давала сбои, а соперник уверенно забивал дальние броски. Но это была уже пятая игра турнира, и к концу встречи наши ребята, благодаря отличной физической подготовке, показали более агрессивную и сплоченную игру, что позволило изменить ход матча и завоевать бронзу,

— прокомментировал ход встречи тренерский штаб.

В составе карельской команды также выступали два игрока из Калининграда. Весь состав команды: Евгений Тиранов, Алексей Воронин, Михаил Теров, Андрей Межуев, Даниил Срябин, Марк Шахник, Александр Лапкасов, Владимир Большаков, Дмитрий Щербак, Марк Голуб, Михаил Гонда и Александр Понамарев. // фото: минобразования и спорта Карелии