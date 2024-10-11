11 октября 2024, 14:09
Карельский боксер стал чемпионом России
Константин Опольский выиграл золото на соревнованиях в Иркутске
Спортсмен из Карелии Константин Опольский стал чемпионом России по боксу. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Сегодня днем в Иркутске прошел финальный бой чемпионата России по боксу в весовой категории 60 килограммов. Соперником Константина Опольского был представитель Хабаровского края Никита Косман.
Бой завершился победой нашего земляка. Мастер спорта международного класса взял золото чемпионата. // Фото центра спортивной подготовки