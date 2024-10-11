Карельский боксер стал чемпионом России

Спортсмен из Карелии Константин Опольский стал чемпионом России по боксу. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Сегодня днем в Иркутске прошел финальный бой чемпионата России по боксу в весовой категории 60 килограммов. Соперником Константина Опольского был представитель Хабаровского края Никита Косман.

Бой завершился победой нашего земляка. Мастер спорта международного класса взял золото чемпионата. // Фото центра спортивной подготовки