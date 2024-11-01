01 ноября 2024, 17:48
Все три прямо – водителей предупредили о нововведениях на дороге
Скоро на Лесном можно будт проехать прямо со всех трех полос
Очередные нововведения ожидают карельских водителей. На Лесном проспекте в Петрозаводске можно будет с трех полос проехать прямо, поворот направо по-прежнему.
Изменения затронут участок в районе пересечения с улицей Древлянка.
Новая схема движения начнет действовать для всех с 21 ноября. У водителей есть время морально настроиться.
В мэрии считают, что такое положение дел поможет разгрузить транспортные потоки. // фото пресс-служба администрации города