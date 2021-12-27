Все денежные переводы россиян с 2022 года будет контролировать ЦБ

Со следующего года все переводы денег между физическими лицами окажутся под контролем Центробанка. Регулятор уже направил кредитным организациям соответствующую форму для предоставления отчетности, передает РБК.

Банки будут должны сообщать о переводах россиян с карточки на карточку, с карточки на счет, со счетов операторов связи, электронных кошельков, через терминалы платежей, в Системе быстрых платежей и системах денежных переводов, о трансграничных переводах.

Это поможет бороться с работающими нелегально онлайн-казино, обменниками криптовалюты, а также «серым» бизнесом, принимающим оплату за свои услуги или товары на личные карты. // Фото: Mayya666/Pixabay.com