01 августа 2020, 17:22
Все что осталось от Дерева дружбы провезли по улицам Петрозаводска
В сентябре возрожденный символ должен занять свое место на набережной Онежского озера
Перевозка каркаса «Дерева дружбы», которое весной демонтировали в Петрозаводске, попала в объективы уличных камер видеонаблюдения компьютерной сети Sampo.ru
Видно как трейлер спускается по проспекту Александра Невского, чтобы свернуть на ул. Ригачина.
Судя по тому, что для перевозки используется трал, а не металловоз, монумент дружбы и в самом деле будут реставрировать, а не сдадут в лом.
Напомним, что перенос памятника «Дерево дружбы» вызван установкой на его месте стелы «Город воинской славы».
«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.