Все что осталось от Дерева дружбы провезли по улицам Петрозаводска

Перевозка каркаса «Дерева дружбы», которое весной демонтировали в Петрозаводске, попала в объективы уличных камер видеонаблюдения компьютерной сети Sampo.ru

Видно как трейлер спускается по проспекту Александра Невского, чтобы свернуть на ул. Ригачина.

Судя по тому, что для перевозки используется трал, а не металловоз, монумент дружбы и в самом деле будут реставрировать, а не сдадут в лом.

Напомним, что перенос памятника «Дерево дружбы» вызван установкой на его месте стелы «Город воинской славы».

«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.