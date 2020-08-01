Имена, должности и звания сотрудников Росгвардии перестали быть тайной

Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, сообщает РБК.

Согласно новому закону, росгвардейцы должны называть гражданам, к которым обращаются, свои должность, звание, фамилию, а также по требованию граждан предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, росгвардейцы обязаны сообщить причину и цель обращения к гражданину или должны разъяснить причину и основания применения к гражданину ограничительных мер.

Законом предусмотрено исключение для случаев, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление или когда ведется преследование.

Как ранее пояснили в пресс-службе Росгвардии, согласно законодательству, до этого времени ее бойцы при обращении к гражданину не были обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение. Однако руководство Росгвардии рекомендовало своим сотрудникам сообщать имя, звание и место службы — «в целях недопущения конфликтных ситуаций».

Документ опубликован на портале правовой информации.

