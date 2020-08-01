В ПетрГУ будет создан чат-бот для доноров крови

В рамках реализации проекта «Донорское движение ПетрГУ», ставшего победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел», будет создан чат-бот, сообщает пресс-служба Петрозаводского госуниверситета.

Этот виртуальный онлайн-консультант (компьютерная программа) будет напоминать донорам крови, когда они снова могут пойти на донацию, что можно и чего нельзя есть, поможет записаться на прием, а также проинформирует о других важных вещах.

«Донорское движение ПетрГУ» – многолетний социальный проект профсоюзной организации, направленный на популяризацию безвозмездного донорства крови среди студентов университета.

Донорство – интересная и общественно важная инициатива студентов нашего университета, которая, на мой взгляд, является одной из самых благородных и открытых. Здесь степень помощи нуждающимся выражается объемом сданной крови. Это самоотдача в прямом смысле этого слова,

- отметил Алексей Бутенко, заместитель проректора по воспитательной и социальной работе.

Такой чат-бот позволит донору не пропустить время сдачи, не допустить донацию некондиционной крови (из-за неправильного питания) и поможет ему лучше следить за своим здоровьем.