Книги для детей из нуждающихся семей принимаются в Петрозаводске

Библиотеки Петрозаводска приглашают горожан присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей из нуждающихся семей, сообщает городская администрация.

Учебные принадлежности и книги принимаются до 21 августа.

Традиционная акция «Благотворительный школьный базар» продлится до 21 августа.

Присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей может каждый желающий.

Адреса библиотек:

- Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);

- Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14);

- Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2);

- Библиотека №4 (Соломенская ул., 25);

- Библиотека №7 (ул. Жуковского, 63);

- Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., 1);

- Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);

- Библиотека №15 (ул. Калевалы, 6);

- Библиотека №22 (Лососинское ш., 26).

С режимом работы учреждений можно ознакомиться на сайте библиотечной системы:

Собранные в рамках акции школьные принадлежности и книги будут переданы общественным организациям и социальным учреждениям города для распределения между подопечными. Телефон для справок 70-35-22.

