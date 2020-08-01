01 августа 2020, 12:55
Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводилось исследование на COVID-19
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщает оперштаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.
Госпитализировано восемь человек.
Начиная с 1 апреля 2020 г., с внебольничной пневмонией госпитализированы 1022 пациента, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.