01 августа 2020, 12:55
Общество

Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводилось исследование на COVID-19

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщает оперштаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировано восемь человек.

Начиная с 1 апреля 2020 г., с внебольничной пневмонией госпитализированы 1022 пациента, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Обсудить
просмотр
172130
Метки: 
Карелия
оперштаб
статистика оперштаб
оперативный штаб
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Республиканский оперативный штаб
Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
COVID-19
коронавирус
коронавирус в Карелии