Жители Петрозаводска выбрали места, которые надо благоустроить

В Петрозаводске завершилось рейтинговое голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, сообщает администрация города.

В течение недели свое мнение на платформе «Активный горожанин» выразили 2206 жителей карельской столицы. Лидерами рейтинга стали семь общественных территорий карельской столицы.

Чемпионом общественного интернет-голосования стали Пески. В пользу обустройства этого района высказались 478 петрозаводчан.

Также большое количество голосов жители отдали двум территориям вблизи городской поликлиники № 1, парку Каменный бор, Машезерскому скверу, Сортавальскому бульвару и участку в районе спортивного комплекса «Луми».

Теперь по итогам рейтинга семь общественных территорий попадут в программу благоустройства на следующий год.