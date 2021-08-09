Врачи попросили больных COVID-19 в Костомукше не распространять заразу

В Межрайонной больнице взывают к совести пациентов с коронавирусом. Администрация сообщила в официальной группе ВКонтакте, что в последнее время они все чаще нарушают режим, подвергая других риску заражения.

Пациенты взрослого и детского инфекционных отделений выходят за установленные МЧС ограждения и гуляют по всей территории больницы. Медики напомнили, что эти отделения не случайно строились в отдалении от других.

«Это необходимо, чтобы больные с особо заразными инфекционными заболеваниями не пересекались с другими больными, персоналом и посетителями», - подчеркнула администрация.

Она напомнила, что покидать огороженную территорию запрещено категорически.

«Так как вы заведомо являетесь переносчиком особо опасной инфекции, вы знаете о своем диагнозе и совершаете эти действия осознанно, к вам может быть применено административное наказание. Мы не хотим прибегать к таким мерам, мы верим в ваше благоразумие, и поэтому просим вас подумать о том, что вы делаете, и какой опасности вы подвергаете других людей, когда идете гулять, например, к родильному отделению», - сказано в сообщении.

Администрация недовольна и поведением родственников пациентов. Несмотря на то, что посещения коронавирусных больных запрещены, родные приезжают, общаются, привозят детей.

Когда персонал больницы делает им замечания, они говорят, что никакого ковида не существует. И это даже в тех случаях, когда их близкие еще недавно не могли дышать без аппарата ИВЛ.

Медики заявляют, что своими действиями и больные, и их родственники провоцируют рост заболеваемости в городе. // Фото: Межрайонная больница Костомукши/ВКонтакте