Дороги Петрозаводска готовят к началу учебного года

Петрозаводск готовится к началу нового учебного года. Власти уделяют особенное внимание безопасности проезжей части около учреждений образования. В мэрии сообщили, что в разных районах карельской столицы обновляют разметку.

Новую наносят прежде всего на дорогах, неподалеку от которых расположены детские сады и школы. Работы также ведут там, где часто случаются аварии, и на отремонтированных участках дорог.

Маркировку выполняют спрей-пластиком и холодным пластиком со светоотражающими элементами.

Продолжают также устанавливать светофоры, знаки и ограждения, обустраивать освещение около детских учреждений на пересечении улиц Еремеева и Кирова, а также около пересечения Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена.

Около школ и детских садов оборудуют искусственные неровности на дорогах. «Лежачие полицейские» появятся около домов № 28 и № 40 на Березовой аллее.

Дорожные неровности оборудуют и около дома № 26А на улице Пархоменко. Работы должны согласно контракту полностью завершить до конца октября. // Фото: holdmypixels/Pixabay