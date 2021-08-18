Врачи назвали несколько симптомов рака кишечника

Медики назвали признаки, которые могут указывать на онкологическое заболевание кишечника. Эксперты Национальной службы здравоохранения Британии рекомендуют обращать внимание на уплотнения в животе, боль, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель, сообщает РИА Новости. Другими тревожными сигналами могут быть резкие изменения веса или повышенная утомляемость.

Английские врачи при этом поясняют, что перечисленные симптомы не могут на 100% указывать на развитие рака кишечника. Но, если эти симптомы присутствуют, то лучше не медлить с походом к доктору.

Ранняя диагностика рака кишечника значительно повышает шансы на выздоровление. Причины появления патологии изучены не до конца. К факторам риска относят курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, недостаточную физическую активность. Работы исследователей показывают, что 13 из 100 диагностированных случаев злокачественного образования в кишечнике связаны с потреблением красного и обработанного мяса. (фото derneuemann, pixabay.com)