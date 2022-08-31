Врачи из Петрозаводска приняли жителей Лоухского района

Бригада врачей из Петрозаводска провела выездной прием пациентов в Лоухском районе. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Медики - кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, онколог, нарколог, фтизиатр, пульмонолог, а также детские педиатр и пульмонолог - принимали жителей поселков Лоухи, Чупа и Пяозерский.

За три дня специалисты приняли 265 взрослых пациентов. В медицинские учреждения Петрозаводска направлено 37 человек на консультацию, 11 - на госпитализацию. Детские врачи осмотрели 29 детей, четырем из них рекомендована госпитализация, троих направили на консультацию в Петрозаводск. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com