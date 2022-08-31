31 августа 2022, 08:15
Фестиваль «Воздух Карелии» возродится в 2023 году
Главное приключение лета пройдет 16-18 июня
Любимый фестиваль тысяч жителей Петрозаводска «Воздух Карелии» возвращается. Об этом сообщили организаторы в официальном паблике фестиваля в соцсети.
В 2023 году «Воздух Карелии» пройдет на территории резиденции карельского Деда Мороза - Талвиукко. Мероприятие состоится 16-18 июня.
Как отмечают организаторы, фестиваль удалось возродить благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Подробности легендарного возвращения ожидаются в скором времени. Фото: vk.com