Фестиваль «Воздух Карелии» возродится в 2023 году

Любимый фестиваль тысяч жителей Петрозаводска «Воздух Карелии» возвращается. Об этом сообщили организаторы в официальном паблике фестиваля в соцсети.

В 2023 году «Воздух Карелии» пройдет на территории резиденции карельского Деда Мороза - Талвиукко. Мероприятие состоится 16-18 июня.

Как отмечают организаторы, фестиваль удалось возродить благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Подробности легендарного возвращения ожидаются в скором времени. Фото: vk.com