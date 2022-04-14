Врачи БСМП вернули женщине подвижность руки с помощью редкой операции

Женщина с повреждением сухожилий плеча обратилась к врачам БСМП Петрозаводска. Она жила с травмой несколько лет, постоянно ощущая боли и слабость. Медики провели очень редкую и сложную операцию, вернув руке 50-летней пациентки подвижность, сообщили в Минздраве Карелии.

В процессе операции женщине заменили утраченную мышцу. Оперировали заведующий травматолого-ортопедическим отделением Михаил Мамошкин и доцент кафедры хирургии ПетрГУ Илья Лозовик.

Подобные операции, как правило, проводят в федеральных центрах. Петрозаводские медики успешно справились с задачей, сейчас женщина проходит реабилитацию. Боли ушли, подвижность руки восстанавливается.

В БСМП в ближайшее время планируют провести еще одно подобное операционное вмешательство для пациента со схожим недугом. При своевременном хирургическом лечении вероятность успеха превышает 90 процентов.

Всего с начала года в травматологическом отделении БСМП было выполнено около 350 различных операций. // Фото: Минздрав РК/ВКонтакте