Разрушающийся тротуар на улице Куйбышева исправит подрядчик

Запущенная в конце прошлого года в Петрозаводске автодорога соединила с набережной Варкауса улицу Куйбышева. Но работы вызвали много нареканий у горожан. Мэр Владимир Любарский подтвердил, что это «одна из болевых точек».

Люди жалуются, что с приходом весны тротуары вдоль дороги пошли волнами, бордюры разрушаются, строители оставили после себя много мусора и земли, булыжники.

Ситуация настолько запущенная, что жалуется даже духовенство храма Святого Духа. Священники просят городские власти убрать мусор, так как он может помешать провести Крестный ход на Пасху.

Любарский признал, что это непорядок. Мэр заявил, что подрядчику указали на недоработки.

Компания «Технострой» уже начала исправлять ошибки. Работы идут по графику, их выполнят в рамках гарантийных обязательство, доплачивать не придется. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте