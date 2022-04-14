14 апреля 2022, 17:21
Незаконно установленный вокруг домов в Петрозаводске забор снесут
Городская администрация предупредила о демонтаже самовольно поставленных конструкций
Металлический забор, которым оградили дома на Сосновой улице в Петрозаводске, скоро снесут. Конструкцию установили незаконно, сообщили в пресс-службе мэрии.
Владельцев ограждения предупредили, что нестационарный объект уберут с 15 до 22 апреля. Речь идет об ограждении около домов №№ 23 и 25.
Демонтаж проведут с 09:00 до 17:00 по московскому времени в соответствии с утвержденным главой Петрозаводска постановлением. // Фото: администрация Петрозаводска