Врач рассказала, в каком случае укус комара может повергнуть в шок

Укусы комара, как правило, не несут никакого серьезного вреда для здоровья человека. Место укуса может зудеть, чесаться, вызывать неприятные ощущения, но не более. Однако, в одном конкретном случае столкновение с комаром может привести к куда более тяжким последствиям, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, если комар укусит человека в особо чувствительное место - в область глаза или веко - может развиться анафилактический шок. Это чревато для пострадавшего слабостью, помутнением сознания, отечностью и другими признаками шокового состояния.

По мнению доктора, шутить с такими вопросами нельзя, стоит сразу обратиться за профессиональной помощью.

Если место укуса начинает увеличиваться в размерах, человеку становится трудно дышать, образуются волдыри, нужно принять антигистаминное средство и немедленно вызвать скорую. Если таких симптомов нет, можно просто приложить холодный компресс и сходить к дерматологу, посоветовала специалист.