Допустимую скорость на российских трассах могут повысить до 150 км/ч

Максимально разрешенная скорость на дорогах России может быть увеличена до 150 км/ч. Об этом рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, его слова приводит kp.ru.

До 130 км/ч допустимая скорость на трассах может быть скорректирована в ближайшем будущем. Дальше, при развитии стандартизации, уборки, содержания и ремонта дорог она может быть увеличена и до 150 км/ч, но это предел для российских трасс, отметил Понарьин.

Выше этого значения максимально допустимую скорость на высокоскоростных трассах поднимать будет нельзя. Это связано с особенностями проектирования дорог в России, заявил представитель МВД.