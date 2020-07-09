В Минздраве рассказали, будет ли вакцинация от Covid-19 принудительной

Вакцинация россиян от коронавируса возможна только при согласии гражданина, поэтому она будет исключительно добровольной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит «Российская газета».

Министр также отметил, что россияне стали понимать значимость вакцины, поэтому интерес к ней растет.

Сейчас, по словам Мурашко, в нашей стране разрабатываются 17 перспективных вакцин от Covid-19. Над ними углубленно работают.

Также министр добавил, что пока специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, однако, при бессимптомном развитии заболевания иммунный ответ может быть слабее. Иными словами, у тех, кто переболел Covid-19 в тяжелой форме, сформировался более стойкий иммунитет к заболеванию.